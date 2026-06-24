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Бизнес

Россиянам рассказали об увеличении страховой пенсии после достижения 80 лет

Доцент Балынин: страховая пенсия при достижении 80 лет увеличивается
Dilok Klaisataporn/Shutterstock/FOTODOM

Пенсионеров, которые получают страховую пенсию по старости, ожидает увеличение размера выплаты с месяца, следующего за месяцем их достижения 80-летнего возраста. Об этом RT сообщил доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

Специалист подчеркнул, что в таком случае фиксированная выплата удваивается, а также к ней прибавляется надбавка за уход.

«Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости с 1 января 2026 года составляет 9584,69 рубля, надбавка за уход — 1413,86 рубля», — напомнил он.

В 2026 году размер страховой пенсии после исполнения 80 лет окажется увеличен на 10 998,55 рубля. Эксперт также подчеркнул, что для этого гражданам не нужно подавать заявление.

До этого стало известно, что средний размер пенсии работающих россиян в мае 2026 года увеличился. Согласно информации Соцфонда, на 1 мая этого года работающие пенсионеры получали в среднем 23 721 рубль. В 2025-м в этот период пенсия составляла около 21 106 руб.

Ранее стало известно, на сколько можно увеличить пенсию при отсрочке выхода на нее.

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