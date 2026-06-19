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Бизнес

Стало известно, на сколько можно увеличить пенсию при отсрочке выхода на нее

Сенатор Мурог: при отсрочке пенсии на пять лет выплаты могут вырасти на 40–50%
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Россияне могут существенно увеличить размер будущей пенсии, если отложат обращение за ее назначением после достижения пенсионного возраста. При отсрочке на пять лет выплаты могут вырасти примерно на 40–50%, рассказал «Газете.Ru» сенатор, профессор Игорь Мурог.

По его словам, государство применяет специальные повышающие коэффициенты для граждан, которые продолжают работать и не оформляют пенсию сразу после возникновения права на нее.

«За каждый полный год отсрочки обращения за страховой пенсией применяется повышающий коэффициент: к фиксированной выплате — порядка 5,6% за год, к индивидуальному пенсионному коэффициенту — около 7%. При пятилетней отсрочке совокупный размер пенсии может увеличиться примерно на 40–50%, а при десятилетней — более чем в 1,5–2 раза за счет действия повышающих коэффициентов», — отметил Мурог.

При этом сенатор подчеркнул, что такая стратегия подходит не всем. По его словам, ощутимый финансовый эффект возникает только при достаточно длительной отсрочке и последующем продолжительном получении повышенной пенсии.

«Точка безубыточности, когда увеличенная пенсия компенсирует неполученные ранее выплаты, обычно достигается через 4–7 лет после начала получения повышенной пенсии», — пояснил эксперт.

Наиболее выгодной отсрочка является для наемных работников с доходом выше среднего, подчеркнул Мурог.

Для самозанятых и индивидуальных предпринимателей ситуация сложнее, поскольку их пенсионные права зависят от уплачиваемых взносов, а отказ от текущих пенсионных выплат может оказаться более рискованным, сказал сенатор.

По его словам, гражданам с низкими доходами зачастую выгоднее оформить пенсию сразу после появления такого права, поскольку ежемесячные выплаты являются для них важной частью бюджета.

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