Гильдия риелторов заявила о возвращении рынка ипотеки к нормальным условиям

Данные о падении рынка ипотеки не соответствуют действительности – сегодня не самые низкие показатели в этой сфере, ситуацию больше нагнетают, считает эксперт рынка недвижимости, член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков. Небольшой перекос в пользу первичного рынка спровоцировали льготные программы, а в целом вторичка всегда превалировала – это нормальная ситуация, объяснил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он отметил, что данные о том, что за май на первичку пришлось 22% от общего числа ипотечных кредитов с падением 6 п.п. не совсем верны, так как по статистике ДОМ.РФ показатель по маю составляет 29%.

«Во-вторых, это не самая низкая цифра за 2022–2026 годы, самая низкая была в июле 2024 года – 19%. В-третьих, это нормальная ситуация», – подчеркнул специалист.

Он пояснил, что на первичном рынке ипотека всегда была ниже вторички, ее доля обычно колеблется на уровне 25–30% от общего числа займов. Небольшой перекос на новостройки наблюдался только в связи с льготными программами, поэтому сегодняшние показатели – это возвращение к нормальным условиям, пояснил эксперт.

Что касается целесообразности покупки жилья в ипотеку, то это зависит от личных возможностей, в том числе нужно учитывать, сможет ли человек вносить ежемесячные платежи в случае, если в дальнейшем ключевую ставку снижать не будут, заключил Барсуков.

Напомним, сегодня сообщалось, что Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, который позволит семьям при рождении или усыновлении второго и последующих детей оформить ипотечные каникулы сроком до полутора лет без подтверждения снижения доходов. Право на ипотечные каникулы получат и граждане, оформившие жилищный кредит до вступления закона в силу. Вместе с тем депутаты обсуждают возможность увеличения полуторагодового льготного периода.

Ранее стало известно, что в России хотят ограничить срок льготной ставки по семейной ипотеке.