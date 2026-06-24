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Россиянам напомнили, как получить пенсию

Экономист Балынин: для получения пенсии нужно 15 лет страхового стажа и 30 баллов
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Для получения страховой пенсии по старости россияне должны достичь необходимого возраста (в 2026 году 59 лет для женщин и 64 года для мужчин), а также иметь 15 лет страхового стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Формула расчета размера пенсии является достаточно простой и предполагает два математических действия. Первое действие — произведение числа набранных ИПК и стоимости одного ИПК. Второе действие — добавление к полученному результату первого действия суммы фиксированной выплаты пенсии. Размер фиксированной выплаты и стоимость одного ИПК ежегодно устанавливаются государством путем индексации величин предыдущего года. В 2026 году стоимость одного ИПК составляет 156,76 рубля, а величина фиксированной выплаты — 9584,69 рубля. Они были повышены на 7,6%, что на 2 процентных пункта больше инфляции», — отметил Балынин.

По его словам, сформированное число ИПК к моменту назначения страховой пенсии у каждого россиянина индивидуально, потому что они формируются на основе страховых взносов от работодателей (чем больше официальный доход, тем большее число ИПК будет сформировано) и за социально значимые периоды. Так, ИПК за каждый год периода ухода одного из родителей за первым ребенком до достижения им возраста полутора лет составляет 1,8, периода участия в специальной военной операции во время прохождения военной службы, в период пребывания в добровольческом формировании — 3,6 и так далее.

Если гражданин к моменту назначения страховой пенсии по старости сформировал 150 ИПК, то выплаты составят 33 098,69 рубля, заключил Балынин.

По данным Социального фонда России, на 1 мая 2026 года средний размер пенсии неработающих россиян составил 25 839 рублей.

Ранее были названы категории россиян, которым повысят пенсии в июле.

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