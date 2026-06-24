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Бизнес

Илон Маск перестал быть триллионером

Илон Маск потерял статус триллионера, его состояние снизилось до $957 млрд
Nathan Howard/Reuters

Состояние американского предпринимателя Илона Маска снизилось до $957 млрд. Таким образом, он потерял статус триллионера, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями.

В ходе последних изменений состояние бизнесмена уменьшилось на $118 млрд.

12 июня Маск стал первым триллионером в истории благодаря проведению первичного публичного размещения акций (IPO) компании SpaceX. В ходе первичного размещения акций компания привлекла рекордные $75 млрд. До начала торгов состояние Маска оценивалось в $750 млрд.

С начала украинского конфликта в 2022 году SpaceX поставляет Вооруженным силам Украины спутниковые интернет-терминалы Starlink. За несколько месяцев с начала конфликта компания поставила 20 тысяч терминалов на сумму более чем $80 млн, признавался Маск. По словам предпринимателя, первые несколько месяцев сама SpaceX финансировала связь украинской армии.

Ранее Маск сделал признание после вопроса о счастье.

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