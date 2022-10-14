«Имеет наглость выглядеть героем». В Пентагоне удивились отказу Маска платить за Starlink на Украине

SpaceX американского миллиардера Илона Маска уведомила Пентагон, что больше не сможет финансировать работу спутниковых терминалов Starlink на Украине. Компания попросила оборонное ведомство США взять на себя дальнейшие расходы. Однако крупнейшим поставщиком терминалов Starlink на Украину оказалась Польша.

Письмо в Пентагон

Авторы статьи в CNN напомнили, что спутниковые интернет-терминалы Starlink, созданные SpaceX Илона Маска, начали привозить на Украину весной. Они стали «жизненно важным источником связи для украинских военных», позволяя им оставаться на связи даже когда не работают сотовая связь и интернет-сети.

«На сегодняшний день Украине было передано около 20 000 спутниковых терминалов Starlink. Маск написал в Twitter, что «операция обошлась SpaceX в 80 млн долларов, и к концу года ее стоимость превысит 100 млн долларов». Но <…> SpaceX предупредила Пентагон, что может прекратить финансирование системы на Украине, если только американские военные не будут выделять десятки миллионов долларов в месяц», — говорится в статье.

Согласно документам, оказавшимся в распоряжении CNN, в сентябре SpaceX отправила письмо в Пентагон, в котором компания сообщила, что больше не может продолжать финансировать службу Starlink, как раньше.

«В письме также содержится просьба к Пентагону взять на себя финансирование украинского правительства и военного использования Starlink, которое, по утверждению SpaceX, будет стоить более 120 млн долларов до конца года и может обойтись в 400 млн долларов в течение следующих 12 месяцев», — добавили авторы материала.

Среди документов также есть запрос командующего ВСУ Валерия Залужного на поставку Украине еще восьми тысяч терминалов Starlink.

«Мы не в состоянии в дальнейшем передавать терминалы в дар Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени», — говорится в письме SpaceX.

Сам Маск подтвердил информацию, что SpaceX больше не может оплачивать услуги Starlink на Украине.

«SpaceX не просит возместить прошлые расходы, но также не может бесконечно финансировать существующую систему и направлять (Украине) тысячи новых терминалов, которые используют в 100 раз больше данных, чем обычные домохозяйства. Это нерационально», — написал он в своем Twitter.

Сбой в работе Starlink

20 июля на форуме по безопасности в Аспене начальник отдела космических операций США генерал Джон Рэймонд сообщил, что система Starlink обеспечила важную линию связи для вооруженных сил Украины.

«Спутники Starlink, летящие на высоте 130 миль (210 км) над боевым пространством, обеспечивают высокоскоростной доступ в интернет, позволяя украинским войскам на передовой на востоке, связываться с командной цепочкой, которая простирается на сотни миль», — привело слова генерала издание Air Force Magazine.

По его словам, космические технологии имеют решающее значение для наблюдения за территориями и событиями. Они также важны для точного целеуказания с помощью оружия с GPS-наведением или для спутникового наблюдения и разведки.

7 октября газета Financial Times сообщила, что спутниковая система Starlink начала давать сбои. Из-за этого ВСУ понесли «катастрофические потери» в Донбассе, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях.

Источники, осведомленные об авариях, рассказали изданию, что сбои внезапно затронули всю линию фронта на 30 сентября.

«Это повлияло на все попытки украинцев прорваться через этот фронт. Starlink — это основной способ связи подразделений на поле боя», — сказал источник CNN.

Илон Маск не стал опровергать сбои системы, отметив, что происходящее на поле боя засекречено. Авторы статьи CNN отметили, что отказ от финансирования Starlink на Украине последовал за «спорными» заявлениями Маска в Twitter. Миллиардер предложил «план мирного» урегулирования конфликта, согласно которому Киев должен отказаться от Крыма и взять под контроль восточные районы Луганской и Донецкой областей.

Предложение SpaceX о прекращении финансирования Starlink также прозвучало на фоне растущего беспокойства на Украине по поводу лояльности Маска. Недавно Маск опубликовал в Twitter спорный «мирный план», согласно которому Украина «должна отказаться от Крыма и от контроля над восточными районами Луганской и Донецкой областей». После того, как президент Украины Владимир Зеленский задал Маску вопрос о том, на чьей он стороне, миллиардер ответил, что «по-прежнему очень поддерживает Украину», но опасается «массовой эскалации».

«Имеет наглость выглядеть героем»

Хотя украинские власти благодарили Илона Маска за обслуживание Starlink на Украине, в действительности подавляющее большинство из 20 000 терминалов получили «полное или частичное финансирование из внешних источников, включая правительство США, Великобританию и Польшу», отмечает CNN. Эта информация также содержится в письме SpaceX, направленном в Пентагон.

Высокопоставленный представитель министерства обороны США заявил телеканалу, что SpaceX «имеет наглость выглядеть героем», в то время как другие платят так много.

«Согласно данным SpaceX, предоставленным Пентагону, около 85% из 20 000 терминалов на Украине были оплачены или частично оплачены такими странами, как США и Польша <...> Эти организации также оплачивали около 30% подключения к интернету, которое, по информации SpaceX, стоит 4500 долларов в месяц», — говорится в статье.

Причем крупнейшим поставщиком терминалов Starlink Украине, согласно документам, оказавшимся в распоряжении телеканала, является Польша, которая оплатила почти 9000 терминалов.