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Бизнес

Илон Маск стал первым триллионером в истории

Reuters: IPO SpaceX сделало Маска первым триллионером в истории
Manuel Orbegozo/Reuters

Благодаря размещению акций компании SpaceX на IPO американский предприниматель Илон Маск стал первым триллионером в истории. Об этом сообщило агентство Reuters.

Агентство отметило, что в ходе первичного размещения акций компании SpaceX привлекла рекордные $75 млрд. До начала торгов состояние Маска оценивалось в $750 млрд, следует из материала.

Журналисты добавили, что большая часть состояния предпринимателя сейчас сосредоточена в SpaceX — ему принадлежат акции на $866 млрд. Вместе с другими активами состояние Маска к началу торгов в пятницу, 12 июня, согласно расчетам, может превысить $1,1 трлн.

«Состояние второго самого богатого человека колеблется в районе $300 млрд, то есть составляет менее трети от того, чем потенциально может обладать Маск завтра», — сказал заместитель редактора Forbes Wealth Мэтт Дюрот.

Несколькими часами ранее SpaceX назвала цену и количество акций перед их публичным размещением на бирже. Так, она разместит 555 555 555 акций по цене $135 за одну акцию.

Ранее в Госдуме осудили россиян, покупающих акции американских компаний.

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