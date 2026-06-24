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Бизнес

Цена золота на Comex опускалась ниже $4100 за унцию

Цена золота опускалась ниже $4100 за унцию впервые с 11 июня
Павел Лисицын/РИА Новости

Цена фьючерса на золото с поставкой в августе на бирже Comex опускалась ниже уровня в $4100 за тройскую унцию впервые с 11 июня 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки.

К 02:39 по московскому времени стоимость золота снижалась на 2,49%, до $4 097,9 за тройскую унцию. Спустя пять минут цена фьючерса замедлила снижение и находилась на уровне $4100,4 за тройскую унцию (-2,43%).

15 июня сообщалось, что не стоит хранить все сбережения в золоте, лучше диверсифицировать инвестиционный портфель.

По словам главы учрежденной Минфином РФ компании «Росвексель» Османа Кабалоева, сложно прогнозировать, будет ли в 2026 году рекорд по покупке физического золота. В России добывается более 330 тонн золота, в ближайшие годы прогнозируется рост уровня добычи в стране, добавил он.

В начале 2026 года цены на золото демонстрировали рекордные показатели, а затем обрушились и задержались на уровне $5000 за тройскую унцию. Директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка отметил, что такие колебания котировок связаны с высоким спросом инвесторов на защищенные активы, а с учетом того, что рост цен не подкреплялся объективными причинами, в этом прослеживается приток спекулятивного капитала.

Ранее эксперт предрек колебание цен на золото и серебро.

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