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Бизнес

В России могут пересмотреть требования к нефтепродуктам

Кабмин РФ может разрешить выпуск нефтепродуктов с отклонением от техрегламента
Eli Hartman/Reuters

Правительство России занимается подготовкой плана стабилизации рынка топлива в стране. Одной из мер может стать выпуск нефтепродуктов с характеристиками, которые несколько отклоняются от действующего технического регламента, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с итогами совещания по ситуации на российском топливном рынке.

«Речь может идти об отклонении от требований техрегламента по содержанию серы и других показателей качества», — сказано в сообщении.

По информации издания, на реализацию этой меры может уйти около месяца.

Кроме того, как пишут «Ведомости», в план могут внести обеспечение нефтяными компаниями приоритета поставок топлива на внутренний рынок и максимальную загрузку ими производственных мощностей.

23 июня вице-премьер России Александр Новак заявил, что кабмин РФ подготовил изменения в законодательство для стимулирования поставок топлива на внутренний рынок.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что правительство России взаимодействует с нефтяными компаниями для борьбы с ростом цен на бензин и дизель. Федеральная антимонопольная служба также борется с завышением цен на топливо и уже выявила сговор трех продавцов. Кроме того, регионы РФ принимают и свои меры по контролю за ситуацией на рынке. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России предложили ввести предельную наценку на бензин.

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