Хуснуллин рассказал о работе над мерами поддержки турпредприятий

Правительство России совместно с регионами проработало меры поддержки туристических предприятий. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе совещания президента Владимира Путина с членами кабмина, передает сайт Кремля.

«Правительством совместно с регионами проработаны меры государственной поддержки предприятий в сфере туризма для сохранения кадров туристической отрасли и обеспечения при необходимости возврата туристам средств по ранее оплаченному бронированию, включая вопросы в том числе детского отдыха», — сказал вице-премьер.

11 июня руководитель комитета по промышленности «Опоры России», президент ассоциации «Электрокабель» Максим Третьяков сообщил, что сегодня российские многие крупные предприятия уже участвуют в организации семейных путешествий для сотрудников, компенсируя затраты на путевки, – это распространенная мера поддержки. На этом фоне нет необходимости обязывать бизнес заниматься организацией детского отдыха, отметил эксперт.

Так он прокомментировал идею депутата Госдумы Сангаджи Тарбаева, призвавшего крупный бизнес участвовать в организации детского отдыха и поощрять сотрудников путевками.

Ранее Путин поддержал инициативу о финансировании летнего отдыха ряда категорий детей.