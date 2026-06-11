Эксперт оценил идею привлечь крупные предприятия к организации отдыха для детей

Сегодня российские многие крупные предприятия уже участвуют в организации семейных путешествий для сотрудников, компенсируя затраты на путевки, – это распространённая мера поддержки. На этом фоне нет необходимости обязывать бизнес заниматься организацией детского отдыха, заявил руководитель комитета по промышленности «Опоры России», президент ассоциации «Электрокабель» Максим Третьяков в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Так он прокомментировал идею депутата Госдумы Сангаджи Тарбаева, призвавшего крупный бизнес участвовать в организации детского отдыха и поощрять сотрудников путёвками.

Эксперт объяснил, что предприятия не приобретают путёвки сами, а компенсируют их стоимость, так как работники должны сами решать, куда ехать отдыхать.

«Не обязательно ехать отдыхать только детям, мы, наоборот, поощряем семейный отдых. Мы компенсируем отдых и детям, и родителям», – подчеркнул Третьяков.

По его мнению, если бизнес начнёт вплотную заниматься решением подобных вопросов, то у компаний не остаётся времени и сил на основную деятельность, так как туризм – это сложная отрасль, которая не имеет ничего общего, например, с промышленностью и прочими направлениями. На фоне большого числа работающих санаториев, профилакториев и профильных компаний нет необходимости перекладывать обязанность по организации детского отдыха на крупные предприятия, убеждён эксперт.

«Осталось много постсоветских предприятий, и, безусловно, компании их поддерживают, они вовлечены в этот бизнес», – заключил он.

До этого глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что на сегодняшний день система детского отдыха полностью готова к летней оздоровительной кампании. По его словам, всего в этом году в России будут работать около 40,5 тысячи детских лагерей, что на 280 больше, чем в прошлом году. Благодаря таким показателям отдохнуть смогут на 100 тысяч детей больше, чем в прошлом году, подчеркнул Кравцов.

Ранее Путин поддержал инициативу о финансировании летнего отдыха ряда категорий детей.