«Нефтьмагистраль» сообщила о снижении цен на топливо

Сеть АЗС столичного региона «Нефтьмагистраль» после запроса Федеральной антимонопольной службы (ФАС) снизила цены на все виды топлива. Об этом сообщает пресс-служба сети.

Стоимость топлива на АЗС опустилась до 70,99 за литр АИ-92 и 79,99 рубля за литр АИ-95. Дизельное топливо продается по цене 84,90 рубля за литр.

На прошлой неделе ФАС направила «Нефтьмагистрали» запрос о ценах на топливо. Запрос был направлен в рамках мониторинга ситуации на рынке нефтепродуктов и соблюдения участниками рынка требований антимонопольного законодательства.

22 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что правительство России взаимодействует с нефтяными компаниями для борьбы с ростом цен на бензин и дизель. Федеральная антимонопольная служба также борется с завышением цен на топливо и уже выявила сговор трех продавцов. Кроме того, регионы РФ принимают и свои меры по контролю за ситуацией на рынке. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

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