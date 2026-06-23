Эксперт объяснил обрушение крипторынка

Падение цен на криптовалюту в 2026 году по сравнению с прошлым – это нормальная ситуация, так как крипторынок всегда отличался высокой волатильностью. Несмотря на общую тенденцию текущего года, отмечался и рост крипты на фоне крупных изменений в этой сфере, отметил в пресс-центре НСН директор по стратегии в инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков.

Он отметил, российский фондовый рынок сейчас в целом переживает кризис и падение по индексу МосБиржи. Что касается крипторынка, то он всегда был очень волатильным, подчеркнул аналитик.

«Что касается волатильности, в прошлом году мы были на уровне по биткоину максимум 125 тысяч, сейчас – в районе 64-67 тысяч, – привел пример Кабаков. — На мой взгляд, это абсолютно адекватная волатильность такого актива».

Он отметил, что рост также отмечался – в частности, после решения президента США Дональда Трампа создать ETF-фонды, что привлекло интерес инвесторов, крипта дорожала достаточно сильно.

Напомним, на днях стоимость двух первых по капитализации криптовалют — биткоина и Ethereum – продемонстрировала резкое падение. Так, биткоин снижался на 2,57% и находился на уровне $62 977, курс Ethereum снижался на 2,77%, до $1707. А в начале июня цены на биткоин падали до уровня ниже $60 тысяч впервые с 10 октября 2024 года.

Ранее сообщалось, что оборот рынка крипты в России достиг нескольких десятков миллиардов в день.