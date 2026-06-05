Стоимость биткоина упала ниже $60 тысяч

Стоимость биткоина упала ниже $60 тыс. впервые с 10 октября 2024 года

Стоимость биткоина во время торгов упала ниже $60 тысяч впервые с 10 октября 2024 года. Об этом свидетельствуют данные криптобиржи Binance.

По состоянию на 19:20, биткоин снижался на 6,1% и находился на уровне $59,889 тыс. В то же время Ethereum снижался на 10,41%, до $1 598,31

Глава департамента поддержки клиентов и продаж компании «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман заявлял, что стоимость биткоина может в скором времени снизиться вдвое — до $33 тыс. Основной причиной он назвал глобальный режим risk-off, при котором инвесторы массово отказываются от рисковых активов.

До этого более половины опрошенных россиян, 58%, выразили сожаления о том, что не купили биткоин в прошлом. На втором месте среди упущенных финансовых возможностей оказалась покупка долларов по курсу 30 рублей — 29%. Еще 19% респондентов отметили, что воспользовались бы льготной ипотекой под 6,5% годовых.

Ранее россиян предупредили о наказании за трату маткапитала на акции и криптовалюту.