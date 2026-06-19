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Бизнес

Стоимость биткоина упала ниже $63 тысяч

Стоимость биткоина и Ethereum демонстрирует снижение
Владимир Астапкович/РИА Новости

Стоимость двух первых по капитализации криптовалют — биткоина и Ethereum демонстрирует снижение. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

По состоянию на 05:21 мск, биткоин снижался на 2,57% и находился на уровне $62977. Курс Ethereum снижался на 2,77%, до $1707.

По данным Coinmarketcap, капитализация всего криптовалютного рынка составляет $2,17 трлн. Из них $1,26 трлн (58,1%) приходится на биткоин, $205,8 млрд (9,5%) — на Ethereum.

Глава департамента поддержки клиентов и продаж компании «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман заявлял, что стоимость биткоина может в скором времени снизиться вдвое — до $33 тыс. Основной причиной он назвал глобальный режим risk-off, при котором инвесторы массово отказываются от рисковых активов.

До этого более половины опрошенных россиян, 58%, выразили сожаления о том, что не купили биткоин в прошлом. На втором месте среди упущенных финансовых возможностей оказалась покупка долларов по курсу 30 рублей — 29%. Еще 19% респондентов отметили, что воспользовались бы льготной ипотекой под 6,5% годовых.

Ранее россиян предупредили о наказании за трату маткапитала на акции и криптовалюту.

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