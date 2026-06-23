Названы риски страхования жилья от ЧС

Одна из проблем при введении страхования жилья от чрезвычайных ситуаций — формирование справедливых тарифов, рассказал «Газете.Ru» заместитель генерального директора по андеррайтингу СК «Двадцать первый век» Евгений Изотов. Он пояснил, что для жителей, которые проживают на территориях с большими рисками ЧС, тарифы могут оказаться высокими.

Президент России Владимир Путин поручил правительству до сентября этого года разработать меры финансовой компенсации при чрезвычайных ситуациях (ЧС). Ключевой вопрос — страхование жилья, которое предполагается сделать обязательным. Это обусловлено разрушительными природными явлениями в России. Так, в Дагестане и Чечне ущерб от удара стихии весной текущего года оценивается более чем в 5 млрд рублей. А в 2024 году только в Оренбургской области урон от наводнения превысил 40 млрд рублей.

«Страхование жилья от ЧС может быть реализовано в разных форматах, в том числе при котором собственник сам принимает решение о страховании, а государство помогает сделать продукт доступным и массовым. Однако одной из проблем является справедливая тарификация стоимости страхования для проживающих в домах и квартирах, расположенных на территориях, подверженных разной степени риска ЧС. В отдельных регионах, ввиду высокой степени угроз, цена может оказаться значительной, и для некоторых граждан может потребоваться адресная поддержка со стороны государства», — отметил Изотов.

По его мнению, значительные шансы на реализацию имеет гибридный формат: добровольное страхование + государственные стимулы + понятные правила участия для регионов и страховщиков. Но очевидно, что предстоит еще значительный объем работы для формирования работающего механизма по данному направлению, уверен эксперт.

Ранее сообщалось, что в Дагестане автомобильный мост частично обрушился из-за дождей.