Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Названы риски страхования жилья от ЧС

Андеррайтер Изотов ждет высокие страховые тарифы для жителей мест с угрозой ЧС
Мария Марикян/РИА Новости

Одна из проблем при введении страхования жилья от чрезвычайных ситуаций — формирование справедливых тарифов, рассказал «Газете.Ru» заместитель генерального директора по андеррайтингу СК «Двадцать первый век» Евгений Изотов. Он пояснил, что для жителей, которые проживают на территориях с большими рисками ЧС, тарифы могут оказаться высокими.

Президент России Владимир Путин поручил правительству до сентября этого года разработать меры финансовой компенсации при чрезвычайных ситуациях (ЧС). Ключевой вопрос — страхование жилья, которое предполагается сделать обязательным. Это обусловлено разрушительными природными явлениями в России. Так, в Дагестане и Чечне ущерб от удара стихии весной текущего года оценивается более чем в 5 млрд рублей. А в 2024 году только в Оренбургской области урон от наводнения превысил 40 млрд рублей.

«Страхование жилья от ЧС может быть реализовано в разных форматах, в том числе при котором собственник сам принимает решение о страховании, а государство помогает сделать продукт доступным и массовым. Однако одной из проблем является справедливая тарификация стоимости страхования для проживающих в домах и квартирах, расположенных на территориях, подверженных разной степени риска ЧС. В отдельных регионах, ввиду высокой степени угроз, цена может оказаться значительной, и для некоторых граждан может потребоваться адресная поддержка со стороны государства», — отметил Изотов.

По его мнению, значительные шансы на реализацию имеет гибридный формат: добровольное страхование + государственные стимулы + понятные правила участия для регионов и страховщиков. Но очевидно, что предстоит еще значительный объем работы для формирования работающего механизма по данному направлению, уверен эксперт.

Ранее сообщалось, что в Дагестане автомобильный мост частично обрушился из-за дождей.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 23 июня. Запрет на вывоз «дизеля», ипотечные каникулы для семейных и массовый сбой нейросетей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!