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Россиянам напомнили о росте единого пособия для семей с детьми

Экономист Балынин: единое пособие для семей с детьми выросло на 6,8% в 2026 году
Shutterstock

Размер единого пособия для семей с детьми и беременных женщин в 2026 году увеличился вслед за ростом прожиточного минимума — в среднем на 6,8% по стране, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, право на единое пособие и его размер напрямую зависят от величины прожиточного минимума в регионе проживания семьи.

«В подавляющем числе регионов размеры прожиточных минимумов увеличились на 6,8%. Размер выплаты в связи с ростом прожиточного минимума возрастает автоматически, никаких заявлений для этого подавать не нужно», — отметил Балынин.

Экономист напомнил, что единое пособие назначается семьям с детьми до 17 лет, а также беременным женщинам, вставшим на учет до 12-й недели беременности. Размер выплаты может составлять 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума в зависимости от уровня доходов семьи.

По данным эксперта, с 1 января 2026 года самый низкий прожиточный минимум на детей установлен в Липецкой и Тамбовской областях — 15 247 рублей, а самый высокий — в Чукотском автономном округе (47 948 рублей) и Камчатском крае (32 333 рубля).

Соответственно, максимальный размер единого пособия на ребенка в этих регионах может достигать указанных сумм. Минимальная выплата составит 7623,5 рубля в Липецкой и Тамбовской областях, 23 974 рубля на Чукотке и 16 166,5 рубля на Камчатке.

Для беременных женщин максимальный размер выплаты в Чукотском автономном округе составляет 53 880 рублей, в Камчатском крае — 36 333 рубля. Минимальная выплата в этих регионах равна 26 940 и 18 166,5 рубля соответственно.

Балынин также напомнил, что единое пособие выплачивается в текущем месяце за предыдущий. Как правило, деньги поступают на банковские счета 3-го числа каждого месяца, а через Почту России — в период с 3-го по 25-е число.

Кроме того, в 2026 году вступили в силу изменения для многодетных семей. Если среднедушевой доход семьи превысил региональный прожиточный минимум не более чем на 10%, право на пособие может сохраниться. В этом случае выплата назначается в размере 50% прожиточного минимума на ребенка.

Ранее сообщалось, что россияне стали активнее оформлять выплаты на отцов новорожденных.

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