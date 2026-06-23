В Индонезии рассказали, на какую помощь России рассчитывают

Индонезии могут понадобится надежные поставки энергии, в том числе из России, сообщил в интервью РИА Новости министр промышленности страны Агус Гумиванг Картасасмита.

По его словам, в республике сейчас реализуется госстратегия «Золотая Индонезия-2045», которая должна превратить государство в одну из крупнейших мировых экономик. Обеспечение энергией — одно из ключевых условий для индустриализации Индонезии.

«Мы должны учитывать, что даже если энергоснабжение можно обеспечить, рынок требует зеленой продукции. Поэтому поставки зеленой энергии также становятся необходимостью, и Россия может помочь нам в достижении этой цели», — отметил Картасасмита.

Он добавил, что к 2045 году обрабатывающая промышленность должна стать столпом индонезийской экономики. Для этого нужно постепенно отойти от модели, основанной на экспорте сырья.

До этого глава правительства Восточного Тимора Шанана Гужмау заявил, что страна заинтересована в проведении российскими компаниями разведки месторождений нефти и газа на ее территории.

Ранее сообщалось, что в этом году Россия намерена отменить визы с тремя странами.