Восточный Тимор заявил о заинтересованности в сотрудничестве с РФ в нефтегазовой сфере

Премьер Восточного Тимора высказался за совместный с Россией поиск нефти и газа

Восточный Тимор заинтересован в проведении российскими компаниями разведки месторождений нефти и газа в стране. Об этом на полях саммита Россия — АСЕАН заявил РИА Новости глава правительства Восточного Тимора Шанана Гужмау.

Он отметил, что у обеих сторон есть стремление сотрудничать в поиске залежей нефти и газа. По словам премьера, Восточный Тимор и Россия обсудили необходимость более тесных контактов для оценки имеющихся возможностей.

17 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и АСЕАН за 35 лет взаимодействия накопили большой опыт сотрудничества и создали хороший задел на будущее.

Саммит Россия — АСЕАН с участием 8,5 тыс. человек прошел в Казани с 17 по 19 июня. На мероприятие приглашены 13 делегаций. В списке: Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Восточный Тимор, Россия, секретариат АСЕАН.

Ранее участники саммита Россия — АСЕАН приняли четыре документа.