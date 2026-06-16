Назван размер пенсии никогда не работавших россиян

Никогда не работавшие официально россияне будут получать только социальную пенсию, сообщила ТАСС директор программы ФМЦ (федерального методического центра) повышения финансовой грамотности населения Президентской академии Нина Гукасова.

По ее словам, у таких граждан индивидуальный пенсионный коэффициент не достигает 30 и нет страхового стажа в 15 лет, но они могут рассчитывать на выплаты по старости.

Эксперт уточнила, что в этом году получателям соцпенсии среди женщин должно быть не менее 64 лет, а среди мужчин — 69 лет. Средний размер такой выплаты сейчас составляет 16 583 руб.

До этого профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал, что на пенсию в 500 тыс. руб. в России могут рассчитывать только космонавты и летчики-испытатели. Эксперт пояснил, что размер выплаты зависит от оклада и составляет от 55% до 85% денежного содержания по должности. Выплата достигает значительных сумм, когда все показатели складываются.

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