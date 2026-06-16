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Бизнес

Назван размер пенсии никогда не работавших россиян

Финансист Гукасова: никогда не работавшие россияне могут получать 16 583 рубля
acidmit/Shutterstock/FOTODOM

Никогда не работавшие официально россияне будут получать только социальную пенсию, сообщила ТАСС директор программы ФМЦ (федерального методического центра) повышения финансовой грамотности населения Президентской академии Нина Гукасова.

По ее словам, у таких граждан индивидуальный пенсионный коэффициент не достигает 30 и нет страхового стажа в 15 лет, но они могут рассчитывать на выплаты по старости.

Эксперт уточнила, что в этом году получателям соцпенсии среди женщин должно быть не менее 64 лет, а среди мужчин — 69 лет. Средний размер такой выплаты сейчас составляет 16 583 руб.

До этого профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал, что на пенсию в 500 тыс. руб. в России могут рассчитывать только космонавты и летчики-испытатели. Эксперт пояснил, что размер выплаты зависит от оклада и составляет от 55% до 85% денежного содержания по должности. Выплата достигает значительных сумм, когда все показатели складываются.

Ранее женщину спасли после 49 лет рабского труда.

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