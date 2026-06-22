Прокуратура направила в суд дело экс-совладельца «Азбуки вкуса» о хищении

Генеральная прокуратура России направила в Пресненский суд Москвы уголовное дело в отношении бывшего главы компании Petropavlovsk, владельца ПАО «М2М Прайвет Банк» и АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» Павла Масловского, а такде члена совета директоров этих банков, бывшего совладельца сети кофеен «Кофе хауз» и магазинов «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского, обвиняемых в хищении более 14 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры России.

Согласно сообщению ведомства, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении владельца ПАО «М2М Прайвет Банк» и АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» Павла Масловского, члена совета директоров указанных банков Кирилла Якубовского, акционера ПАО «М2М Прайвет Банк» Андрея Новикова, исполняющей обязанности председателя правления банка Инны Ивановой, генерального директора ООО «ППФИН Регион» Светланы Безруковой и управляющей филиалом АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» в Москве Татьяны Шаблыко, которые обвиняются по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата).

По версии следствия, не позднее 21 ноября 2011 года Масловский создал в Москве преступное сообщество, в которое вошли Якубовский, Новиков, Иванова, Шаблыко, Безрукова, Вдовин, Мираков и другие. Они похитили более 14 млрд рублей, выдавая невозвратные кредиты подконтрольным организациям. Вдовин и Мираков скрылись от следствия и объявлены в розыск, расследование в их отношении продолжается.

Это уже второе дело фигурантов. Ранее Мещанский суд признал их виновными в хищении более $126 млн у зарубежных компаний, приговорив Якубовского к восьми годам колонии, Масловского — к 13,5 года, а Безрукова — к пяти годам.

Якубовский в середине 1990-х был заместителем председателя правления Экспобанка, затем его основным совладельцем, с 2008 года — совладельцем холдинга, контролировавшего «Азбуку вкуса» (долю продал в 2014 году), а позднее продал активы и в сети «Кофе хауз».

Ранее жену бывшего вице-губернатора Свердловской области обвинили в хищении грантов.