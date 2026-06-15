Жену бывшего вице-губернатора Свердловской области обвинили в хищении грантов

Прокуратура запросила для супруги бывшего вице-губернатора Свредловскй области Ирины Чемезовой восемь лет условного срока и штраф в размере 1,9 млн рублей. Об этом сообщает URA.RU.

Чемезову обвиняют в мошенническом хищении грантов, предназначенных для развития туризма. В уголовном деле фигурируют два преступных эпизода: первый — на сумму в 4 млн рублей, а второй — на 10,7 млн рублей.

Деньги были перечислены свердловским департаментом по развитию туризма и индустрии гостеприимства в адрес компании Чемезовой «Новый мир». Эти бюджетные средства вошли в сумму, израсходованную предпринимательницей на обустройство загородного клуба Tava, однако следствие полагает, что Чемезова направила их на личные цели. Вину она не признает.

В мае суд продлил домашний арест бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову до 15 августа этого года.

29 сентября прошлого года Чемезова задержали в Екатеринбурге. По версии следствия, он участвовал в согласовании завышенных тарифов коммунальных фирм, связанных с компанией «Облкоммунэнерго». Своей вины мужчина не признал. Защита настаивает на его невиновности и требует выпустить из-под стражи по медицинским показаниям. Вскоре после задержания вице-губернатору Свердловской области стало плохо, его увезли в больницу на скорой.

Ранее суд арестовал вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробку.