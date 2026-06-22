В Катаре рассказали, как взрыв на заводе повлияет на экспорт газа

QatarEnergy: взрыв на заводе в Катаре не повлияет на экспорт газа

Взрыв на заводе в промышленной зоне Рас-Лаффан не окажет влияния на экспорт природного газа из Катара. Об этом заявил государственный министр по вопросам энергетики, глава компании QatarEnergy Саад бен Шарида аль-Кааби в ходе пресс-конференции, передает ТАСС.

«Инцидент не повлиял на наши экспортные возможности, и мы разработаем четкий план после оценки масштабов ущерба», — сказал глава компании.

Госминистр добавил, что взрыв произошел из-за несчастного случая. По его словам, инцидент не связан с диверсиями или военными действиями. Глава компании отметил, что предприятие было закрыто в декабре 2025 года. В строй его ввели только два дня назад, уточнил министр.

Накануне на промышленном комплексе по производству сжиженного природного газа в Рас-Лаффане в Катаре произошел взрыв. По данным МВД, утечки опасных веществ не фиксировались.

Утром 22 июня в МВД Катара сообщили, что при взрыве на заводе минимум 54 человека пострадали и еще 18 пропали без вести. По информации ведомства, причиной взрыва в промышленной зоне Рас-Лаффан стал технический инцидент. В настоящее время ведется поиск пропавших без вести.

Ранее в Катаре восстановили бурение нефтяных скважин.