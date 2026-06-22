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Общество

В Катаре назвали число пострадавших при взрыве в Дохе

МВД Катара: 54 человека пострадали и 18 пропали при взрыве на заводе в Дохе
Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

При взрыве на заводе в Катаре минимум 54 человека пострадали и еще 18 пропали. Об этом сообщает Gulf News со ссылкой на МВД эмирата.

По данным министерства, причиной взрыва в промышленной зоне Рас-Лаффан стал технический инцидент. В настоящее время ведется поиск пропавших без вести. Очевидец, находившийся в 20 км от места происшествия, рассказал, что наблюдал яркое пламя и столб дыма над районом, где расположен крупнейший в мире центр по производству сжиженного природного газа.

Рас-Лаффан уже серьезно страдал ранее — во время ирано-американской войны удары по энергетической инфраструктуре заставляли Катар останавливать добычу. Государственная компания QatarEnergy уточнила, что взрыв и последующий пожар произошли на газоснабжающем объекте в Барзане в момент запуска производства.

До этого сообщалось, что жители нескольких районов Дохи вечером в воскресенье почувствовали странные толчки, похожие на землетрясение. Впоследствии МВД Катара сообщило о локальном взрыве в промышленной зоне Рас-Лаффан, где сосредоточены основные предприятия эмирата по производству сжиженного природного газа, а агентство Reuters со ссылкой на источник уточнило, что инцидент произошел на газоперерабатывающем заводе Barzan из-за эксплуатационной ошибки.

Ранее в Катаре восстановили бурение нефтяных скважин.

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