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Бизнес

В Катаре восстановили бурение нефтяных скважин

РИА Новости: нефтяные компании Катара вернулись к бурению в полном объеме
Hasan Jamali/AP

Нефтяные компании в Катаре вернулись к работе в полном объеме, включая бурение новых скважин на месторождении Аль-Шахин в море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в нефтяной отрасли Катара.

По его словам, бурение идет очень напряженно, на скважинах работают на полную мощность, а также планируют увеличить мощности.

Он пояснил, что добыча нефти всегда начинается сразу после бурения, поэтому бурение невозможно, если нет возможности добывать нефть.

До этого пресс-секретарь министерства нефти Ирака Салим ар-Рикаби рассказал, что государственная компания страны по продаже нефти (SOMO) отслеживает ситуацию в Ормузском проливе и завершает подготовку к возобновлению экспорта нефти по морю.

США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий на 60 дней, восстановление судоходства через Ормузский пролив, снятие морской блокады иранских портов со стороны Вашингтона и запуск нового раунда переговоров.

Ранее Вэнс заявил, что Иран соблюдает договоренности о судоходстве в Ормузском проливе.

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