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Бизнес

В Госдуме раскритиковали идею Зюганова изъять вклады из банков для пополнения бюджета

Депутат Аксаков: предложение Зюганова об изъятии вкладов является провокацией
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова пополнить бюджет с помощью изъятия вкладов из банков является провокацией. Об этом RTVI заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

«Деньги, которые находятся на вкладах и так далее — это ресурс для кредитования экономики, для проведения финансовых операций. А если их заморозить, отнять, это значит лишить экономику денег, в чем никто не заинтересован — ни правительство, ни бизнес. Поэтому это бред», — сказал депутат.

Аксаков добавил, что политики уровня Зюганова не имеют права делать подобные заявления. По его словам, на такое могут пойти только «враги страны».

Зюганов предложил изъять вклады россиян и средства бизнеса из банков в ходе предвыборного съезда КПРФ. По его словам, «в условиях войны» в кредитных организация лежат 130 трлн рублей — 67 трлн рублей граждан и 63 трлн рублей предприятий. Депутат утверждал, что эти средства «обогащают банкиров».

Ранее Зюганов поддержал идею вернуть пионеров и октябрят.

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