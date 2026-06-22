Экономист спрогнозировала минимальные ставки по кредитам летом

Минимальные ставки по рыночной ипотеке летом составят 17–18%, а по потребительским кредитам — 15–20%, спрогнозировала для «Газеты.Ru» экономист, инвестиционный советник из реестра ЦБ Юлия Кузнецова.

«По ипотеке и потребительским кредитам снижение будет гораздо медленнее, чем по вкладам, после решения ЦБ. Банки быстрее снижают ставки по депозитам, чем по кредитам, потому что в кредитной ставке сидит не только ключевая ставка, но и риск заемщика, стоимость фондирования, требования к капиталу и ожидания по экономике. В ближайший месяц по рыночной ипотеке я бы ожидала диапазон примерно 18–20,5% годовых для стандартных программ без субсидирования. Летом минимальные рыночные ставки по ипотеке могут опуститься ближе к 17–18%, максимальные по отдельным программам и заемщикам с повышенным риском могут оставаться около 21–23%», — отметила Кузнецова.

По ее словам, по потребительским кредитам диапазон будет еще шире: для качественных заемщиков и зарплатных клиентов возможны предложения около 15–20%, но массовый необеспеченный потребкредит, скорее всего, останется в диапазоне 20–30% и выше. Существенного снижения кредитных ставок можно ждать только при более уверенном снижении ключевой ставки и инфляционных ожиданий, заключила экономист.

19 июня ЦБ снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 14,25%.

Ранее сообщалось, что в России ожидают резкого снижения ключевой ставки к концу года.