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Бизнес

Россиянам рассказали, каким должен быть идеальный ипотечный платеж

Специалист Никитина: ипотечный платеж не должен превышать 20-25% от дохода
shisu_ka/Shutterstock/FOTODOM

Ипотечный платеж не должен превышать 20-25% от ежемесячного дохода семьи — это поможет избежать критических финансовых рисков. Об этом Pravda.Ru рассказала финансовый консультант, генеральный директор компании «Организация личных финансов» Алена Никитина.

По ее словам, решение о покупке квартиры важно принимать на основе расчетов, а не эмоций.

«Сейчас сложно назвать единый показатель, потому что доходы сильно различаются, но, на мой взгляд, оптимальный уровень — до 20–25% максимум. Банки при этом часто закладывают 30–40% как допустимую нагрузку. Важно учитывать и первоначальный взнос: если он формируется за счет потребительского кредита или используется схема с нулевым взносом, это значительно повышает риски», — отметила Никитина.

При этом она уточнила, что важно учитывать накопления семьи и стартовый капитал. Так, например, при первоначальном взносе в 50-60% допустимо направление 40% зарплаты на погашение кредита, поскольку у заемщика остается возможность маневра.

Сооснователь и совладелец девелоперской группы «Родина» Антон Винер до этого рассказал «Газете.Ru», что при досрочном погашении ипотеки сокращение срока кредита обычно дает вдвое большую экономию, чем уменьшение ежемесячного платежа. По его словам, досрочное погашение остается одним из главных способов снизить переплату по ипотеке. Однако итоговая выгода зависит от срока кредита, структуры платежей и выбранной стратегии, предупредил Винер.

Ранее сообщалось, что условия семейной ипотеки планируют привязать к числу детей.

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