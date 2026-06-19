Россиянам рассказали, как выгоднее досрочно гасить ипотеку

При досрочном погашении ипотеки сокращение срока кредита обычно дает вдвое большую экономию, чем уменьшение ежемесячного платежа. Об этом «Газете.Ru» рассказал сооснователь и совладелец девелоперской группы «Родина» Антон Винер.

По его словам, досрочное погашение остается одним из главных способов снизить переплату по ипотеке. Однако итоговая выгода зависит от срока кредита, структуры платежей и выбранной стратегии, предупредил Винер.

Он пояснил, что наибольший эффект досрочные взносы дают в первой половине срока: в этот период значительная часть ежемесячного платежа идет на проценты, а не на погашение основного долга. Поэтому чем раньше заемщик уменьшает тело кредита, тем меньше процентов он заплатит банку, уточнил Винер. Проценты по ипотеке начисляются ежедневно на остаток задолженности, поэтому чем раньше после получения дохода или дополнительного поступления средств вносится платеж, тем выше экономический эффект, сказал эксперт.

«Одна из частых ошибок заемщиков — копить деньги ради крупного разового досрочного платежа. Небольшие, но регулярные взносы обычно выгоднее, потому что они быстрее уменьшают основной долг и базу для начисления процентов. С математической точки зрения сокращение срока кредита позволяет снизить переплату сильнее, чем уменьшение ежемесячного платежа. По оценке Винера, при одинаковой сумме досрочного погашения экономия на процентах в таком случае может быть в 2–2,5 раза выше», — отметил Винер.

По его словам, при этом выбор стратегии зависит не только от расчетов, но и от финансового положения заемщика: сокращение срока помогает быстрее закрыть кредит и снизить общую переплату. Уменьшение платежа, наоборот, снижает ежемесячную нагрузку и может быть полезно при нестабильном доходе, предупредил Винер.

Он отметил, что в некоторых случаях заемщику может подойти стратегия уменьшения платежа с последующим инвестированием высвободившихся денег. Однако она требует дисциплины и контроля расходов, иначе финансовый эффект быстро теряется, констатировал эксперт.

Винер подчеркнул, что досрочное погашение не должно быть эмоциональным решением. Оптимальная стратегия зависит от этапа кредита, ставки, доходов заемщика и альтернативных вариантов использования денег, заключил эксперт.

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