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Общество

Условия семейной ипотеки планируют привязать к числу детей

Условия семейной ипотеки могут скорректировать с учетом числа детей 
Shutterstock

Правительство рассматривает возможность изменения условий программы семейной ипотеки, которые должны быть обновлены с 1 июля. Для заемщиков могут ввести дифференцированные ставки и кредитные лимиты, зависящие от количества детей и региона проживания, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Согласно обсуждаемым предложениям, семьи с одним ребенком в Москве и Санкт-Петербурге смогут взять кредит до 12 млн рублей под 12% годовых, а в остальных субъектах РФ лимит составит 6 млн рублей при ставке 10%.

Для родителей, воспитывающих двоих и более детей, условия могут быть мягче: до 15 млн рублей под 10% годовых в двух столицах и до 8 млн рублей под 8% годовых в других регионах. При этом льготную ставку в 6% планируется сохранить для семей с тремя и более детьми (в зависимости от места проживания) или при условии высокого первоначального взноса — от 50%.

В расчет также может приниматься метраж приобретаемого жилья.

Кроме того, рассматриваются ограничительные меры: в 35 регионах с недостаточным спросом на новостройки предлагается исключить из программы семьи с детьми старше шести лет. Также власти обсуждают отказ от практики «смешанных» ипотек, позволяющих суммировать льготные кредиты с рыночными предложениями или превышать установленные лимиты.

Ранее стало известно о колоссальном росте числа выданных россиянам ипотек.

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