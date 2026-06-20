Собянин заявил об уничтожении беспилотников на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппарата, летевших на Москву. Об этом в «Максе» сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву», — написал он.

На месте падения обломков БПЛА осуществляют работу специалисты экстренных служб.

В ночь на 18 июня Москва подверглась самой крупной атаке ВСУ за два года. В этот день в небе над столицей было сбито около 180 БПЛА.

Комментируя атаки на столицу, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ходе продолжающихся налетов украинских беспилотников на Москву российские системы противовоздушной обороны (ПВО) демонстрируют высокие показатели работы. По его словам, атаки дронов продолжаются, и принимаются меры по ликвидации последствий этих налетов.

Ранее в Кремле рассказали, что Путин получает сводки о БПЛА даже ночью.