Эксперты повысили прогноз по ключевой ставке на конец 2026 года

Эксперты повысили прогноз по ключевой ставке на декабрь 2026 года. Об этом пишет газета «Известия».

По ожиданиям, ключевая ставка составит 12,75–13%. До этого предполагалось, что к концу 2026 года она опустится до 12%, но из-за сигналов, поданных Центробанком на последнем заседании, прогнозы были пересмотрены. Ставку уменьшили лишь на 0,25 п.п. (до 14,25%) при ожиданиях аналитиков в 0,5 п.п., а регулятор также обозначил намерение сохранять консервативный подход к денежно-кредитной политике и в дальнейшем.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская пояснила, что в базовом сценарии траектория может быть такой: в июле допускается снижение еще на 0,25 п.п., в сентябре возможна пауза, а зимой снижение ставки может ускориться, однако многое будет определять бюджет, который растет на фоне продолжающегося украинского конфликта, и недавно правительство получило возможность увеличивать расходы без официальной корректировки параметров бюджета и обсуждения с Госдумой, что, по ее словам, как раз и вызывает у регулятора сомнения в устойчивости текущего снижения инфляции.

19 июня первый зампред правления банка Александр Ведяхин заявил, что снижение ключевой ставки до 14,25% соответствует оценкам Сбера. По его мнению, к концу 2026 года ставка может опуститься до 12–12,5%. Он отметил, что прогноз банка базируется на реалистичной оценке баланса рисков и приоритетов ЦБ, а не опирается на ожидания быстрого замедления инфляции.

Ранее рубль укрепился после решения ЦБ понизить ключевую ставку до 14,25% годовых.