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Бизнес

Эксперты повысили прогноз по ключевой ставке на конец 2026 года

«Известия»: Центробанк не опустит ключевую ниже 12% к концу года
Наталия Шатохина/news.ru/Global Look Press

Эксперты повысили прогноз по ключевой ставке на декабрь 2026 года. Об этом пишет газета «Известия».

По ожиданиям, ключевая ставка составит 12,75–13%. До этого предполагалось, что к концу 2026 года она опустится до 12%, но из-за сигналов, поданных Центробанком на последнем заседании, прогнозы были пересмотрены. Ставку уменьшили лишь на 0,25 п.п. (до 14,25%) при ожиданиях аналитиков в 0,5 п.п., а регулятор также обозначил намерение сохранять консервативный подход к денежно-кредитной политике и в дальнейшем.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская пояснила, что в базовом сценарии траектория может быть такой: в июле допускается снижение еще на 0,25 п.п., в сентябре возможна пауза, а зимой снижение ставки может ускориться, однако многое будет определять бюджет, который растет на фоне продолжающегося украинского конфликта, и недавно правительство получило возможность увеличивать расходы без официальной корректировки параметров бюджета и обсуждения с Госдумой, что, по ее словам, как раз и вызывает у регулятора сомнения в устойчивости текущего снижения инфляции.

19 июня первый зампред правления банка Александр Ведяхин заявил, что снижение ключевой ставки до 14,25% соответствует оценкам Сбера. По его мнению, к концу 2026 года ставка может опуститься до 12–12,5%. Он отметил, что прогноз банка базируется на реалистичной оценке баланса рисков и приоритетов ЦБ, а не опирается на ожидания быстрого замедления инфляции.

Ранее рубль укрепился после решения ЦБ понизить ключевую ставку до 14,25% годовых.

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