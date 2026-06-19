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Бизнес

В Сбере дали прогноз по ключевой ставке после заседания ЦБ

Ведяхин спрогнозировал снижение ставки ключевой до 12–12,5% к концу 2026 года
Сергей Бобылев/РИА Новости

Снижение ключевой ставки до 14,25% соответствует оценкам Сбера. Об этом «Ведомости. Капиталу» сообщил первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

По его мнению, к концу 2026 года ставка может опуститься до 12–12,5%. Он отметил, что прогноз банка базируется на реалистичной оценке баланса рисков и приоритетов ЦБ, а не опирается на ожидания быстрого замедления инфляции.

Ведяхин отметил, что по итогам 2025 года инфляция составила 5,6%. В мае 2026 года показатель замедлился до 5,3%. Текущий рост цен с сезонной корректировкой, по оценке Сбера, достиг 1,9% в годовом выражении.

«Это бесспорное достижение на одном из фронтов экономической политики – стабилизации инфляции. При этом будущие решения должны будут найти баланс между риском дальнейшего охлаждения деловой активности и инвестиций, и закреплением тренда на снижение инфляции. Это не будет простой задачей», – заявил первый зампред «Сбера».

По его мнению, снижение ключевой ставки на 25 базисных пунктов стало компромиссным решением Банка России. Оно отразило прогресс в борьбе с инфляцией и учло необходимость дальнейшего снижения инфляционных ожиданий населения. По его оценке, они остаются выше 12%.

Реальную ставку Сбер назвал основным ориентиром жесткости денежно-кредитной политики. По его словам, несмотря на снижение ключевой ставки на 6,75 п. п. от пикового уровня в 21%, по итогам мая реальная ставка осталась близкой к 10%.

По оценке Ведяхина, даже при снижении ключевой ставки до 12% к концу года реальная сохранится на уровне 6–7%. Этот показатель существенно превысил оценку нейтрального уровня Центробанка в 3,5–4,5%.

Ведяхин подчеркнул важность устойчивости и скорости цикла смягчения кредитных условий для банковской системы и экономики. По его мнению, динамика инвестиций и статистика по инфляции указали на потенциал ЦБ РФ для дальнейшего снижения ключевой ставки во втором полугодии 2026 года и в 2027 году.

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