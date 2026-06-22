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Бизнес

Лондон намерен снизить зависимость от импорта минералов

Британия инвестирует $67 млн в производство критически важных минералов
Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Великобритания вложит почти $70 млн в производство критически важных минералов. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

В заявлении говорится, что Лондон инвестирует €50 млн фунтов (около $67 млн) в критически важные минералы, которые необходимы для производства товаров повседневного спроса — от смартфонов и холодильников до электромобилей.

Британские власти считают, что инвестиции помогут росту внутреннего производства, окажут поддержку высокооплачиваемым рабочим местам и уменьшат зависимость страны от импорта.

19 марта стало известно, что Великобритания бессрочно разрешила импорт дизеля и керосина, которые производятся из российской нефти на территории третьих стран. До этого в стране действовал полный запрет на импорт нефтепродуктов из российского сырья, включая дизельное топливо и керосин. Такая мера была введена правительством Великобритании в октябре 2025 года в рамках ужесточения санкционной политики, чтобы лишить Россию доходов от продажи энергоносителей и ограничить возможности для обхода ранее установленных ограничений.

Ранее глава РФПИ сделал неутешительный прогноз о будущем Британии и ЕС.

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