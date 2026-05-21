Глава РФПИ сделал неутешительный прогноз о будущем Британии и ЕС

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X отреагировал на комментарий пользователя, назвавшего «политическим землетрясением» растущую численность правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии».

«Будет еще больше, поскольку цунами энергетического кризиса неизбежно обрушится на Великобританию и ЕС», — ответил глава РФПИ.

Дмитриев не первый раз высказывается в подобном ключе. Так, в апреле он сравнил нынешнюю ситуацию в мире с началом пандемии коронавируса. По его мнению, многие чиновники в ЕС и Великобритании до сих пор ничего не понимают, не признают ошибок и недооценивают грядущие потрясения. Он призвал европейские страны готовиться к чрезвычайно серьезному кризису в энергетике, сельском хозяйстве и экономике.

А в начале мая глава РФПИ выразил мнение, что мир, не отдавая себе отчета, движется к крупнейшему энергетическому кризису в истории.

Ранее Дмитриев заявил о самонокауте ЕС.