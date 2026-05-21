Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Глава РФПИ сделал неутешительный прогноз о будущем Британии и ЕС

Глава РФПИ Дмитриев: Британия и Евросоюз столкнутся с энергокризисом
Alberto Pezzali/AP

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X отреагировал на комментарий пользователя, назвавшего «политическим землетрясением» растущую численность правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии».

«Будет еще больше, поскольку цунами энергетического кризиса неизбежно обрушится на Великобританию и ЕС», — ответил глава РФПИ.

Дмитриев не первый раз высказывается в подобном ключе. Так, в апреле он сравнил нынешнюю ситуацию в мире с началом пандемии коронавируса. По его мнению, многие чиновники в ЕС и Великобритании до сих пор ничего не понимают, не признают ошибок и недооценивают грядущие потрясения. Он призвал европейские страны готовиться к чрезвычайно серьезному кризису в энергетике, сельском хозяйстве и экономике.

А в начале мая глава РФПИ выразил мнение, что мир, не отдавая себе отчета, движется к крупнейшему энергетическому кризису в истории.

Ранее Дмитриев заявил о самонокауте ЕС.

 
Теперь вы знаете
Агенты с биноклями, дроны и «сливы» чертежей. Как шпионят друг за другом в футболе и других видах спорта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!