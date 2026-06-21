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Бизнес

Россиянам рассказали, когда страховые пенсии будут назначаться автоматически

Депутат Стенякина: страховая пенсия будет назначаться автоматически с 2027 года
Александр Кряжев/РИА Новости

В России страховая пенсия по старости будет назначаться автоматически с 1 января 2027 года. Об этом РИА Новости сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Депутат уточнила, что со следующего года выплаты планируется начать назначать без заявления гражданина. Для реализации этой идеи Минтруд РФ подготовил законопроект, который опубликовали для общественного обсуждения.

«Главный смысл предлагаемых изменений заключается в том, что граждане больше не будут подавать заявление в Социальный фонд России и собирать документы для оформления пенсии», — сказала член комитета.

Стенякина добавила, что в рамках инициативы Социальный фонд России будет самостоятельно принимать решение о назначении пенсии за 30 дней до достижения гражданином необходимого возраста. При этом уведомление о назначении выплат будет приходить в течение трех рабочих дней, отметила депутат.

18 июня заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской академии Александр Абрамов рассказал, что в настоящее время около 136 тыс. россиян получают выплаты за счет накопительной пенсии из примерно 70 млн участников системы обязательных пенсионных накоплений. Накопительная пенсия дает прибавку к пенсии примерно 1,6 тыс. рублей в месяц.

Ранее эксперт рассказала о праве на досрочную пенсию у балерин.

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