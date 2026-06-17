Стало известно, какую прибавку к пенсии дает накопительная пенсия

В настоящее время около 136 тыс. россиян получают выплаты за счет накопительной пенсии из примерно 70 млн участников системы обязательных пенсионных накоплений. Накопительная пенсия дает прибавку к пенсии примерно 1,6 тыс. рублей в месяц, рассказал «Газете.Ru» заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской академии Александр Абрамов.

«Средний размер пенсии по старости в 2025 году составил около 24 тыс. рублей в месяц, тогда как накопительная часть дает в среднем около 1,6 тыс. рублей. По мере выхода на пенсию по возрасту новых участников число получателей накопительной пенсии будет расти. Сами же пенсионные выплаты вряд ли будут существенно увеличиваться, они корректируются в зависимости от ежегодных результатов инвестирования, которые в среднем в расчете за год на длительном временном горизонте примерно соответствуют среднему уровню инфляции за такой же период времени», — отметил Абрамов.

По его словам, умеренный размер пенсионных выплат связан с тем, что пенсионные накопления у граждан формировались лишь с 2002 года по 2014 год в размере до 6% заработной платы. С 2014 года взносы в накопительную часть были заморожены, то есть эти самые 6% от доходов перенаправлялись на формирование государственной страховой пенсии, пояснил экономист.

Он уточнил, что по достижении пенсионного возраста при умеренной предельной сумме накоплений, составляющей около 440 тыс. рублей, гражданин может забрать эту сумму в виде единовременной выплаты. Если сумма накоплений больше, то их возврат осуществляется в форме ежемесячных пенсионных выплат в зависимости от выбранной гражданином программы у НПФ, добавил Абрамов.

По его словам, сегодня сумму пенсионных накоплений гражданин может внести в программу долгосрочных сбережений (ПДС) в выбранном НПФ. В ряде случаев это позволяет получить прежние пенсионные накопления немного раньше срока, сказал Абрамов.

Таким образом, основную часть пенсионных выплат гражданам сегодня формирует обычная государственная страховая пенсия, подчеркнул Абрамов.

«Индексация накопительной пенсии производится раз в год, в августе, исходя из результатов инвестирования ранее сформированных пенсионных накоплений за предшествующий год. Индексация выплат в Социальном фонде России, то есть по накоплениям под управлением государственной управляющей компании, на уровне около 17,3% связана с тем, что доходность по основному расширенному портфелю пенсионных накоплений в 2025 году составила 18,1%, а по портфелю государственных ценных бумаг — 16,6%. По пенсионным накоплениям в НПФ индексация, вероятно, будет скромнее, поскольку доходность за прошлый год здесь составила 14,0% годовых», — сказал Абрамов.

По его словам, в дальнейшем индексация будет зависеть от доходности инвестирования пенсионных накоплений. При этом она, скорее всего, будет ниже текущих уровней, поскольку основные активы размещаются в государственные и корпоративные облигации, доходность которых зависит от ключевой ставки, уточнил экономист. Снижение ключевой ставки примерно до 12% к концу 2026 года соответственно приведет к снижению доходности пенсионных накоплений и более умеренному размеру индексации, считает Абрамов.

Ранее россиянам назвали дату ближайшей индексации пенсий.