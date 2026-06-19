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Бизнес

Тульский губернатор рассказал о перебоях с бензином на некоторых АЗС

Тульский губернатор Миляев признал перебои с бензином на частных АЗС в регионе
Telegram-канал «Дмитрий Миляев»

На частных АЗС в некоторых районах Тульской области возникли перебои с отдельными марками топлива. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале, объяснив ситуацию повышенным спросом.

По словам главы региона, на автозаправочных станциях крупных сетей проблем с поставками нет, а запасы оперативно пополняются по мере прибытия бензовозов, поэтому цены остаются стабильными.

Службы жизнеобеспечения, экстренного реагирования, общественный транспорт, медицина и коммунальные службы полностью обеспечены топливом, заверил Миляев.

По данным Росстата за 15 июня, бензин в Тульской области вошел в топ-5 самых дорогих в Центральном федеральном округе. Средняя цена литра топлива составила 70,71 рубля, что выше в среднем как по ЦФО (69,18 руб.), так и по России (69,11 руб.).

Особенно заметен разрыв на ходовых марках автомобильного топлива. Так, АИ-92 в регионе стоит в среднем 66,63 руб./л (на 1,5–1,6 руб. выше средних цен), а АИ-95 — 72,92 руб./л. При этом за первые две недели июня в Тульской области зафиксирован значительный рост цен: АИ-92 подорожал на 4,1%, АИ-95 — на 3,9%. Для сравнения, в среднем по России эти марки выросли в цене лишь на 1,9%.

Журналисты «Тульской службы новостей» вчера провели рейд по АЗС областной столицы и отметили, что на заправках некоторых сетей действовали определенные ограничения на продажу топлива в канистрах или не более 100 литров в один чек.

Ранее в «Роснефти» назвали приоритетом поставки нефти на российский рынок.

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