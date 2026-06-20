Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Еще в одном российском регионе озаботились ценами на бензин

Власти Липецкой области и ФАС взяли на контроль цены на бензин в регионе
Евгений Одиноков/РИА Новости

Власти Липецкой области совместно с ФАС России проследят за ценами на бензин в регионе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

По его словам, возможные перебои с поставками бензина в области связаны с логистическими сложностями при отгрузке топлива на ряде нефтеперерабатывающих заводов.

«Поставки бензина и дизельного топлива в регион продолжаются», — подчеркнул Артамонов.

Губернатор рассказал, что местные власти прежде всего контролируют обеспечение бензином машин скорой помощи, общественного транспорта, коммунальных предприятий, социальных учреждений и других служб, от которых зависит ежедневная жизнь региона.

«Поэтому все внимание сейчас ценам на АЗС. Важно не допустить необоснованного роста стоимости топлива», — добавил губернатор, отметив, что договорился об усилении работы работе правительства области и липецкого УФАС по контролю за ценами на топливо.

До этого в Минэнерго РФ рассказали, что ведут постоянный контроль за ситуацией с обеспечением внутреннего рынка топливом. 19 июня вице-премьер России Александр Новак провел заседание штаба по нефтепродуктам, на котором приняли решения для поддержания стабильных поставок нефтепродуктов потребителям и недопущения возникновения локальных дисбалансов на рынке.

Ранее ФАС взяла на контроль ситуацию с топливом в Тульской области.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Стартует третий сезон «Дома Дракона». Чего ждут от продолжения эпической саги о Таргариенах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!