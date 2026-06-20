Еще в одном российском регионе озаботились ценами на бензин

Власти Липецкой области и ФАС взяли на контроль цены на бензин в регионе

Власти Липецкой области совместно с ФАС России проследят за ценами на бензин в регионе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

По его словам, возможные перебои с поставками бензина в области связаны с логистическими сложностями при отгрузке топлива на ряде нефтеперерабатывающих заводов.

«Поставки бензина и дизельного топлива в регион продолжаются», — подчеркнул Артамонов.

Губернатор рассказал, что местные власти прежде всего контролируют обеспечение бензином машин скорой помощи, общественного транспорта, коммунальных предприятий, социальных учреждений и других служб, от которых зависит ежедневная жизнь региона.

«Поэтому все внимание сейчас ценам на АЗС. Важно не допустить необоснованного роста стоимости топлива», — добавил губернатор, отметив, что договорился об усилении работы работе правительства области и липецкого УФАС по контролю за ценами на топливо.

До этого в Минэнерго РФ рассказали, что ведут постоянный контроль за ситуацией с обеспечением внутреннего рынка топливом. 19 июня вице-премьер России Александр Новак провел заседание штаба по нефтепродуктам, на котором приняли решения для поддержания стабильных поставок нефтепродуктов потребителям и недопущения возникновения локальных дисбалансов на рынке.

Ранее ФАС взяла на контроль ситуацию с топливом в Тульской области.