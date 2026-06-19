Алиханов оценил развитие промышленности в Тульской области

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках рабочего визита в Тульскую область провел встречу с губернатором Дмитрием Миляевым, в ходе которой дал высокую оценку региональной промышленной промышленности. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, министр особо отметил активное применение местными предприятиями инструментов льготного кредитования.

«Обрабатывающий сектор занимает 42,3% в структуре ВРП (Валовой региональный продукт. — прим. ред.). Мы фиксируем устойчивый прогресс в развитии проминфраструктуры, а бизнес региона успешно пользуется механизмами преференциального финансирования», — заявил Алиханов.

Кроме того, он от лица правительства пообещал продолжить всестороннюю поддержку как отдельных заводов, так и всего промышленного комплекса региона.

Губернатор Миляев констатировал, что по итогам 2025 года индекс промышленного производства в регионе достиг 108,5%. С этим показателем Тульская область вышла на второе место в ЦФО и на десятую строчку в общероссийском рейтинге.

По итогам встречи глава региона выразил признательность министру за помощь в открытии новых предприятий.

Ранее выручка завода «Октава» в Туле выросла в 17 раз.