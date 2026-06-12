Ростех и власти Тульской области подвели итоги развития кластера на заводе «Октава»

Выручка завода «Октава» в Туле выросла в 17 раз

Завод АО «Октава» за десятилетие увеличил выручку в 17 раз до 3,4 млрд рублей. Достичь столь стремительного роста удалось после подписания трехстороннего соглашения на Петербургском международном экономическом форуме в 2016 году. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

Отмечается, что соглашение о развитии площадки подписали на ПМЭФ 10 лет назад губернатор Тульской области Алексей Дюмин, глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов и частный инвестор Михаил Шелков. Проект предусматривал создание на территории завода творческого индустриального кластера с образовательными и общественными пространствами при сохранении действующего производства. Проект президенту России Владимиру Путину презентовали лично директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василий Бровко, совместно с губернатором Дюминым. И получили одобрение.

К моменту подписания соглашения более 80% площадей предприятия не использовались, износ оборудования достигал 90%, а выручка завода по итогам 2016 года составляла 203 млн рублей при убытке в 19 млн рублей.

После перехода предприятия под прямое управление Ростеха на заводе началась модернизация производственных мощностей. Были обновлены технологические линии, созданы новые подразделения маркетинга, продаж, промышленного дизайна и инжиниринга, расширена номенклатура продукции.

Сообщается, что в результате по итогам 2024 года выручка предприятия достигла 3,46 млрд рублей без НДС, чистая прибыль составила 299 млн рублей. Валовая прибыль за период с 2016 по 2024 год увеличилась в 26 раз, а выручка на одного сотрудника выросла более чем в 17 раз.

Предприятие продолжило выпуск традиционной продукции, включая студийные и сценические микрофоны, гарнитуры и капсюли, и одновременно развивало новые направления.

В частности, завод начал производство средств индивидуальной бронезащиты под брендом «Оберег», а также расширил присутствие на рынке систем связи и радиоэлектронной продукции.

Отдельным направлением стала компания «Октава Дизайн и Маркетинг», созданная в 2019 году как центр разработки гражданской продукции. По итогам 2025 года, как сообщается, выручка предприятия составила 388 млн рублей, а портфель насчитывал более 25 изделий и 29 патентов на собственные разработки.

Параллельно с модернизацией производства на территории «Октавы» развивался творческий индустриальный кластер. На его создание было направлено около 1 млрд рублей частных инвестиций.

Сейчас на площадке работают Музей станка, Высшая техническая школа, студия звукозаписи, техлаборатория, библиотека, книжный магазин и коворкинг.

Кроме того, в 2025 году на площадке прошло более 1,3 тыс. мероприятий, а совокупная посещаемость кластера с момента открытия превысила 900 тыс. человек. В 2024 году проект получил премию KudaGo в номинации «Лучшее городское пространство».

Подчеркивается, что проект «Октава» рассматривается участниками как пример успешной трансформации промышленной площадки за счет сотрудничества региональных властей, госкорпорации и частного инвестора. За 10 лет завод из убыточного предприятия с высоким уровнем износа оборудования стал модернизированным производством с диверсифицированным портфелем продукции, а созданный на его территории кластер прочно занял место одного из центров притяжения Тулы.