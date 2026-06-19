Набиуллина рассказала, какую ситуацию с инфляцией ЦБ РФ ожидает летом

Центробанк РФ ожидает, что в июне произойдет некоторый рост инфляции из-за обстановки на топливном рынке. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«На июньскую инфляцию повлияет произошедший всплеск цен на топливо. Правительство принимает необходимые меры, но на восстановление предложения может потребоваться время», — уточнила Набиуллина.

Также, по ее словам, удорожание бензина может отразиться на инфляционных ожиданиях.

ЦБ на заседании 19 июня снизил ключевую ставку до 14,25%. Это девятое подряд уменьшение ставки. По мнению экономистов и финансовых аналитиков, банки начнут снижать ставки по вкладам и кредитам в ближайшие две недели после заседания регулятора. Что будет с курсом рубля и какое решение по ключевой ставке Банк России может принять на следующем заседании — в материале «Газеты.Ru».

Ранее инфляционные ожидания россиян упали до минимума с 2024 года.