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Бизнес

Инфляционные ожидания россиян упали до минимума с 2024 года

ЦБ: инфляционные ожидания россиян снизились до 12,4% в июне
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Инфляционные ожидания россиян в июне снизились на 0,6 процентного пункта и составили 12,4% годовых. Это следует из опроса «инФОМ», проведенного по заказу Банка России.

Показатель опустился до минимума с июля 2024 года, когда ожидаемая инфляция также составила 12,4%. В мае ожидания россиян по росту потребительских цен были на уровне 13% годовых.

Опрос среди граждан РФ старше 18 лет проводился с 29 мая по 10 июня 2026 года. В нем приняли участие по меньшей мере 2000 человек из 100 населенных пунктов и 54 регионов России.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса в РФ — один из важных показателей, который Центробанк учитывает при принятии решений по денежно-кредитной политике. Следующее заседание ЦБ, на котором будет определен новый уровень ключевой ставки, состоится 19 июня. В настоящее время она достигает 14,5%.

Большинство опрошенных «Газетой.Ru» экономистов и финансовых аналитиков считают, что с большой долей вероятности Банк России снизит ключевую ставку до 14% годовых. При этом часть экспертов допускает более решительный шаг — сразу до 13,5%, а некоторые не исключают еще большего снижения.

Ранее Путин оценил результаты мер по борьбе с инфляцией.

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