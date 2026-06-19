Набиуллина ответила на вопрос о своем длительном отсутствии

Председатель Центрального банка России (ЦБ) Эльвира Набиуллина в ответ на вопрос журналиста о своем «длительном отсутствии» заявила, что у нее была простуда. Соответствующее заявление она сделала на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
«Я только могу подтвердить, что у меня была простуда. Я на некоторое время потеряла голос», — сказала Набиуллина, отвечая на вопрос журналиста агентства Reuters о том, что ее длительное отсутствие «породило множество слухов».
Также глава ЦБ выразила благодарность всем, кто беспокоился о ее здоровье.
9 июня сообщалось, что Набиуллина находится на больничном, поэтому не смогла принять участие в конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка.
Что именно случилось с Набиуллиной, в Центробанке России не уточняли. На больничном она была с начала июня. В связи с этим глава ЦБ пропустила Петербургский международный экономический форум, где традиционно выступает на макросессии в первый день.
Ранее Набиуллина рассказала, как относится к шуткам и мемам про себя.