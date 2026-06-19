Падение цен на аренду жилья в России связали с мигрантами

На российском рынке аренды жилья отмечается снижение цен, что напрямую связано с большим количеством предложений. Важную роль в этом сыграли льготные программы, по которым было куплено много квартир, заявил НСН председатель Жилищного союза, юрист Константин Крохин.

Он отметил, что, наряду с большим количеством предложений по арендному жилью, наблюдается снижение спроса со стороны россиян. Это, в свою очередь, объясняется снижением количества мигрантов в стране, которые и являются основными потребителями на рынке арендного жилья, заявил эксперт.

«Цены на аренду упали, это касается и хорошего жилья из сегмента «комфорт». В новостройку сегодня вкладываться невыгодно, так как окупаемость низкая, — добавил юрист. — Если смотреть по аренде, срок окупаемости доходит до 20 лет и больше».

По мнению Крохина, дальнейшее снижение ключевой ставки надавит на рынок, на фоне чего можно не ожидать снижения цен на недвижимость – наоборот, вероятнее, что квартиры станут дороже.

До этого зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко заявил «Газете.Ru», что справедливая цена на аренду квартиры достигает 30–35% совокупного дохода семьи. Если на оплату жилья начинает уходить около 40% доходов, нагрузка становится высокой, а при уровне свыше 50% возникают серьезные риски для семейного бюджета, подчеркнул он.

Ранее стало известно, сколько собственники зарабатывают на сдаче квартир в аренду.