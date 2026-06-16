В Госдуме назвали справедливую цену аренды квартиры

Справедливая цена на аренду квартиры достигает 30-35% совокупного дохода семьи, заявил «Газете.Ru» заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

По его словам, справедливой можно считать такую цену на аренду, которая позволяет человеку или семье не просто оплачивать жилье, но и сохранять возможность формировать накопления, планировать крупные покупки и улучшать свои жилищные условия. Если после оплаты аренды у семьи практически не остается свободных средств, говорить о доступности жилья уже не приходится, подчеркнул депутат.

«Для собственника важно сохранить доходность объекта, для арендатора — не выйти за пределы разумной финансовой нагрузки. Поэтому главным ориентиром должна оставаться доступность жилья. На мой взгляд, безопасный уровень расходов на аренду находится в диапазоне до 30–35% совокупного дохода семьи. Если на оплату жилья начинает уходить около 40% доходов, нагрузка становится высокой, а при уровне свыше 50% возникают серьезные риски для семейного бюджета», — отметил Аксененко.

По его словам, единой справедливой стоимости аренды для всей страны не существует: Россия очень неоднородна с точки зрения рынка жилья и уровня доходов населения. Поэтому важно оценивать доступность аренды через соотношение стоимости жилья и доходов жителей конкретного города, считает парламентарий.

Он сослался на данные ЦИАН, согласно которым средняя ставка аренды однокомнатной квартиры в Москве сегодня составляет 66,2 тыс. рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — 42,5 тыс. рублей, в большинстве городов-миллионников аналогичное жилье можно снять за 24–32 тыс. рублей. Разница между столицей и рядом региональных центров достигает почти трех раз, подчеркнул Аксененко.

Он сказал, что, по данным ЦИАН, за последний год ставки аренды в крупнейших городах страны практически не изменились — в среднем по городам-миллионникам стоимость аренды однокомнатных квартир выросла всего на 1%, а с начала 2026 года снизилась на 4%.

«Рост предложения жилья — позитивный сигнал. У людей появляется больше возможностей выбирать между объектами, а это способствует формированию более справедливых цен и снижает вероятность необоснованного роста ставок. Сегодня аренда жилья для многих семей стала долгосрочным решением жилищного вопроса. Особенно это касается молодых семей, которым стоимость аренды не должна мешать откладывать средства на первоначальный взнос по ипотеке, рождение детей, образование или создание финансовой подушки безопасности», — отметил Аксененко.

По его мнению, однокомнатная квартира должна оставаться доступной для одного работающего человека или молодой пары, двухкомнатная — для семьи с ребенком, трехкомнатная — для семей с несколькими детьми без необходимости направлять на аренду значительную часть бюджета. В конечном итоге справедливая аренда — это баланс между рыночной стоимостью жилья и финансовыми возможностями граждан, считает парламентарий. Чем ближе этот баланс к реальным доходам семей, тем устойчивее становится рынок и тем больше возможностей у людей строить долгосрочные жизненные планы, — заключил Аксененко.

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