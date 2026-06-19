Стало известно, когда можно будет оплачивать покупки по универсальному QR-коду

РИА: с 1 сентября в России появится универсальный QR-код для оплаты товаров

Универсальный QR-код для безналичных расчетов начнет действовать в России с 1 сентября. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).

Он пояснил, что в настоящий момент покупатель вынужден искать на кассе стикер именно своего банка, чтобы оплатить покупку. Однако с сентября будет достаточно одного кода, который считывается любым банковским приложением.

Депутат подчеркнул, что универсальный QR-код позволит покупателям не потерять привычные бонусы, так как при оплате будут действовать все кешбэки и программы лояльности, предусмотренные банком.

«Главная цель нововведения - усилить конкуренцию на платежном рынке», — сказал он.

О запуске универсального QR-кода с 1 сентября объявлял и депутат Госдумы Александр Демин. Он отмечал, что сейчас при оплате товаров и услуг россиянам зачастую предлагают коды от нескольких банков, а с осени клиенты будут получать один общий код и сами выбирать банк для оплаты. По его словам, нововведение принесет выгоду и торговым точкам, поскольку между банками возникнет конкуренция за эквайринг.

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