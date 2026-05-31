С 1 сентября для россиян появится новая возможность при оплате QR-кодом на кассе

Единый универсальный QR-код для безналичных платежей начнут применять в России с 1 сентября, сообщил ТАСС глава думского комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин. По его словам, нововведение сделает оплату удобнее для граждан и снизит издержки бизнеса.

Как пояснил парламентарий, сейчас на одной кассе бывает сразу несколько кодов от разных банков, и покупателю приходится отыскивать нужный. Эту проблему устранят: появится единый образец, позволяющий клиенту самостоятельно выбрать банк для списания средств.

«С сентября этой путаницы не будет: появится единый код, по которому можно самому выбрать банк, через который пройдет оплата», — рассказал Демин.

По словам депутата, единый QR-код создаст удобство для покупателей товаров и услуг, а бизнесу позволит снизить издержки благодаря конкуренции банков за эквайринг.

«Предприниматель больше не [будет] привязан к одному провайдеру», — пояснил Демин.

Он назвал введение универсального QR-кода правильным шагом, который усилит конкуренцию на платежном рынке за счет равной доступности инфраструктуры для всех участников, и выразил личную поддержку этой меры.

