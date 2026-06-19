В Ираке рассказали о процессе подготовки к возобновлению экспорта нефти по морю

Миннефти Ирака: Багдад завершает подготовку к возобновлению экспорта нефти по морю

Государственная компания Ирака по продаже нефти (SOMO) отслеживает ситуацию в Ормузском проливе и завершает подготовку к возобновлению экспорта нефти по морю. Об этом пресс-секретарь министерства нефти Ирака Салим ар-Рикаби рассказал РИА Новости.

По его словам, компания завершит процедуры, как только морская навигация вернется к норме и будет завершен процесс отбора танкеров для погрузки иракской сырой нефти.

До этого Высший совет национальной безопасности Исламской Республики заявил, что Иран не будет требовать плату за проход через Ормузский пролив в течение 60 дней.

США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий на 60 дней, восстановление судоходства через Ормузский пролив, снятие морской блокады иранских портов со стороны Вашингтона и запуск нового раунда переговоров.

Ранее Вэнс заявил, что Иран соблюдает договоренности о судоходстве в Ормузском проливе.