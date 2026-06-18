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Россиянам назвали признаки взлома телефона или компьютера

Киберэксперт Юдин: быстрая разрядка смартфона может быть признаком взлома
«Газета.Ru»

О возможном взломе телефона или компьютера могут говорить быстрая разрядка батареи, замедление работы устройства, неизвестные приложения и подозрительная активность в аккаунтах. Об этом «Газете.Ru» рассказал заместитель генерального директора по информационной безопасности АО «КИВИ» Алексей Юдин.

«В первую очередь стоит обращать внимание на необычное поведение устройства. Насторожить должны самопроизвольный запуск приложений, всплывающие окна, уведомления, которых раньше не было, а также изменение настроек безопасности или браузера без участия пользователя. Еще одним тревожным сигналом может стать появление неизвестных программ, резкое изменение контекстной рекламы или нетипичные ссылки в истории браузера. Важно следить и за активностью в аккаунтах. Например, опасным признаком могут быть уведомления о входе с незнакомых устройств, смене пароля или попытках подтвердить операции, которые пользователь не совершал», — отметил Юдин.

По его словам, если речь идет о банковских сервисах, насторожиться стоит при сообщениях о переводах, платежах или запросах на подтверждение действий, которые человек не инициировал.

На смартфонах мошенники могут использовать вредоносные программы, которые получают доступ к сообщениям, контактам и кодам подтверждения, предупредил Юдин. Также злоумышленники могут устанавливать стороннее ПО или клиентские приложения других банков, добавил эксперт.

При первых признаках взлома Юдин посоветовал отключить устройство от мобильной сети и Wi-Fi, сделать резервную копию данных и сменить пароли от важных сервисов с другого безопасного устройства. Также следует проверить активные сеансы в аккаунтах, включить двухфакторную аутентификацию, провести антивирусную проверку и установить обновления операционной системы, уточнил эксперт.

Для банковских приложений Юдин рекомендовал настроить вход по ПИН-коду или биометрии.

«Главное правило кибербезопасности — не игнорировать даже незначительные изменения в работе устройства. Чем раньше пользователь заметит подозрительную активность и примет меры, тем ниже риск утечки персональных данных, потери доступа к аккаунтам или финансового ущерба», — заключил эксперт.

Ранее была раскрыта многоэтапная сложная схема мошенничества с работой за рубежом.

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